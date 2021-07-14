سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.38%.. 76.20 دولارًا للبرميل

الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة تراجع عند 74.91 دولارًا أمريكيًّا

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للتعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.38%، بما يعادل 0.29 دولار، ليصل إلى 76.20 دولارًا أمريكيًّا.

وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بما نسبته 0.45%، ليستقر عند 74.91 دولارًا أمريكيًّا.