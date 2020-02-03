مريم المريسل تحقق أول ميدالية للوطن .. في لعبة الرياضة النسائية لكرة الطاولة

حققت لاعبة المنتخب السعودي لكرة الطاولة لذوي الإعاقة مريم المريسل المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات بطولة مصر الدولية المقامة في مدينة الإسكندرية، بعد فوزها على لاعبة المنتخب المصري بنتيجة 3 / 0، في ختام مشاركة المنتخب السعودي لكرة الطاولة لذوي الإعاقة.

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03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441 01:41 AM

مريم المريسل تحقق أول ميدالية للوطن .. في لعبة الرياضة النسائية لكرة الطاولة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حققت لاعبة المنتخب السعودي لكرة الطاولة لذوي الإعاقة مريم المريسل المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات بطولة مصر الدولية المقامة في مدينة الإسكندرية، بعد فوزها على لاعبة المنتخب المصري بنتيجة 3 / 0، في ختام مشاركة المنتخب السعودي لكرة الطاولة لذوي الإعاقة.

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