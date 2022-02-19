"الأرصاد" يرفع درجة الإنذار بالرياض: أتربة مثارة ورياح نشطة

مصحوبة بشبه انعدامٍ في الرؤية وتشمل محافظات عدة حتى الـ 6 مساءً

رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار من أتربة مثارة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية؛ تبدأ بعد العاشرة صباحاً وتستمر للسادسة مساءً.

وتشمل الحالة: الحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ومرات.

الأرصاد حالة الطقس

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19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 11:16 AM

مصحوبة بشبه انعدامٍ في الرؤية وتشمل محافظات عدة حتى الـ 6 مساءً

"الأرصاد" يرفع درجة الإنذار بالرياض: أتربة مثارة ورياح نشطة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار من أتربة مثارة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية؛ تبدأ بعد العاشرة صباحاً وتستمر للسادسة مساءً.

وتشمل الحالة: الحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ومرات.

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