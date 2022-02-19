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مصحوبة بشبه انعدامٍ في الرؤية وتشمل محافظات عدة حتى الـ 6 مساءً

"الأرصاد" يرفع درجة الإنذار بالرياض: أتربة مثارة ورياح نشطة

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رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار من أتربة مثارة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية؛ تبدأ بعد العاشرة صباحاً وتستمر للسادسة مساءً.

وتشمل الحالة: الحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ومرات.