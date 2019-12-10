بوتين عن إيقاف روسيا رياضياً: أهداف سياسية تقف خلف القرار

انتقد فلاديمير بوتين رئيس روسيا، قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، القاضي بإيقاف بلاده أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، معتبراً أن أهدافاً سياسية تقف خلف القرار.

وقال بوتين في باريس، بعد اجتماع قمة حول إنهاء الحرب في أوكرانيا: "لا يوجد أي شيء لتوجيه اللوم للجنة الأولمبية الروسية، وفي هذه الحالة يجب أن تشارك البلاد تحت علمها الرسمي".

وصادقت اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بإجماع أعضائها الـ12، خلال اجتماع في مدينة لوزان السويسرية الاثنين، على توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها، طلبت فيها إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

وتشكل هذه الخطوة الفصل الأحدث في فضيحة التنشط الممنهج برعاية الدولة الروسية، والتي تهز الرياضة العالمية منذ نحو أربعة أعوام.