الليلة.. "العربية" تعرض وثائقي "الحرب الإلكترونية"

تعرض قناة العربية مساء اليوم ، عملاً وثائقياً يكشف عن الحرب الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الوثائقي الذي يعرض عند السابعة من مساء اليوم بتوقيت السعودية عَنْوَن بـ "الخلية الإلكترونية" ، يكشف عن طرق هذه الحرب التي يقوم بها أفراد تحركهم دول.

ويتناول الوثائقي أنماط الإرهاب الإلكتروني وسبل مكافحته.

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11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439 05:05 PM

الليلة.. "العربية" تعرض وثائقي "الحرب الإلكترونية"

عبدالله البرقاوي

الرياض

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تعرض قناة العربية مساء اليوم ، عملاً وثائقياً يكشف عن الحرب الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الوثائقي الذي يعرض عند السابعة من مساء اليوم بتوقيت السعودية عَنْوَن بـ "الخلية الإلكترونية" ، يكشف عن طرق هذه الحرب التي يقوم بها أفراد تحركهم دول.

ويتناول الوثائقي أنماط الإرهاب الإلكتروني وسبل مكافحته.

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