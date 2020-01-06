دوريات أمن مكة تنفذ مبادرتي " فصاحة" و"لغتي العربية"

في إطار الجهود المتعلقة بتطبيق مبادرة "كيف نكون قدوة"

نفذت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة المرحلتين الأولى والثانية، من مبادرتي" فصاحة" و"لغتي العربية"، حيث تهدف الأولى إلى تطبيق اللغة العربية في المكاتبات والمعاملات الرسمية، فيما ترمي الثانية إلى التأكيد على استخدام اللغة العربية بين العاملين وفق أصول اللغة العربية .
وتأتي هذه المبادرات ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" الهادفة إلى تعزيز الاقتداء بلغة القرآن.

دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة مبادرتي فصاحة ولغتي العربية مبادرة كيف نكون قدوة

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06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441 03:29 PM

في إطار الجهود المتعلقة بتطبيق مبادرة "كيف نكون قدوة"

دوريات أمن مكة تنفذ مبادرتي " فصاحة" و"لغتي العربية"

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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نفذت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة المرحلتين الأولى والثانية، من مبادرتي" فصاحة" و"لغتي العربية"، حيث تهدف الأولى إلى تطبيق اللغة العربية في المكاتبات والمعاملات الرسمية، فيما ترمي الثانية إلى التأكيد على استخدام اللغة العربية بين العاملين وفق أصول اللغة العربية .
وتأتي هذه المبادرات ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" الهادفة إلى تعزيز الاقتداء بلغة القرآن.

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دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة مبادرتي فصاحة ولغتي العربية مبادرة كيف نكون قدوة

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