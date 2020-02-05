"إغاثي الملك سلمان" يواصل مهامه الإنسانية .. حقائب شتوية بكشمير وسلال غذاء بمأرب

في إطار المساعدات التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعوب المحتاجة في انحاء العالم

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, 445 حقيبة شتوية في مديرية ميربور بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية؛ استفاد منها 2225 فرداً من الأطفال والنساء وكبار السن.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

في سياق آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 335 سلة غذائية للنازحين من محافظة صنعاء إلى مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 3 آلاف شخص.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب اليمني الشقيق في جميع محافظاته دون استثناء.