أمير مكة ونائبه يتفقدان مشروع نفق الأندلس المقرر افتتاحه في رمضان

بلغت نسبة إنجازه 90% واستمعا إلى شرح مفصل عن مراحل التنفيذ

تفقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وأعضاء مجلس المنطقة مشروع نفق الأندلس، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 90%، فيما سيتّم افتتاح النفق بداية رمضان المقبل، وفق ما أكده أمين جدة الدكتور هاني أبوراس.

واستمع الأمير خالد الفيصل ونائبه خلال الجولة الميدانية لشرح عن المشروع المتمثل في تنفيذ نفق (شمال/ جنوب) على امتداد طريق الملك عبدالعزيز عـند تقاطعه مع شارعي فلسطين والحمراء بطول 1580م وعرض 29م، ليصبح مساراً مفتوحاً باتجاهين بواقع 3 حارات في كل اتجاه؛ وذلك لتحرير الحركة المرورية لطريق الملك عبدالعزيز، وتيسير التنقل من أبحر شمالاً إلى طريق الفلاح جنوباً.