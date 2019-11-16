شاهد.. "هندسة القصيم" تدعم مستشفيات المنطقة بعظام افتراضية لترميم كسور الوجه والرأس

عبارة عن مجسمات ثلاثية الأبعاد.. الأولى من نوعها

في سابقة هي الأولى على مستوى المنطقة، ‎تمكنت كلية الهندسة بجامعة القصيم، من تشكيل مجسمات للعظام باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد؛ لاستخدامها في عدد من العمليات الجراحية، بدلاً من أجزاء مكسورة عند بعض المرضى في مستشفى بريدة المركزي.

وتمكّنت الكلية من خلال كوادرها الأكاديمية من تنفيذ عدة مجسمات للعظام، من خلال تقنية الطباعة الثلاثية التي تم استخدامها حديثاً في المجالات الطبية، ومن استخداماتها في عمل المجسمات لأعضاء المرضى؛ ليتم إعداد الجسور بالمقاسات المناسبة للمرضى قبل البدء بالعمليات، وهذا يساعد في تقليص أوقات العملية ويرفع من دقتها وجودتها ونسبة نجاحها.

وقد نفذت الكلية مجسماً لكسر في جمجمة الرأس لأحد المرضى بعد تعرضه لحادث سير باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية بمعمل الطباعة الثلاثية بالكلية، وإضافةً لذلك تم عمل وصلة تثبيت للكسر، كما قامت الكلية بتصنيع نموذجاً ثانياً لكسر في الفك السفلي للأسنان لأحد المرضى بالمستشفى، إضافة إلى عمل مجسم لكسر في الوجنة لأحد المراجعين بمستشفى المركزي ببريدة.