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إزالة المخيمات المخالفة للطاقة الاستيعابية التي يزيد العدد فيها على 50 شخصًا

حملة أمنية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

نفّذت اليوم الجهات الأمنية، بالتعاون مع نادي الإبل ووزارة الصحة، حملة أمنية مشتركة في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل للتأكد من التزام المشاركين والزوار بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وشملت الحملة الأمنية جميع مواقع المهرجان للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية والأمنية، وإزالة المخيمات المخالفة للطاقة الاستيعابية التي يزيد العدد فيها على 50 شخصًا.



وشدَّدت الجهات المشاركة في الحملة على أهمية الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات التي تضمن سلامة الجميع، وتطبيقهم الإجراءات الاحترازية، ومنع المناسبات لأكثر من خمسين شخصًا.