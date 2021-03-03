دعوة للتسجيل في جائزة أمير تبوك للمزرعة النموذجية بالمنطقة

من خلال تعبئة النموذج المعد والموضح به الاشتراطات

دعت لجنة جائزة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، للمزرعة النموذجية، في عامها الثلاثين، المزارعين في منطقة تبوك، للتسجيل للمنافسة للحصول على الجائزة لهذا العام 1442هـ .

جاء ذلك لدى كل من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والمكاتب والوحدات التابعة، وكذلك لدى صندوق التنمية الزراعي والمكاتب التابعة له في المحافظات والمراكز، وذلك من خلال تعبئة نموذج التسجيل المعد والموضح به الاشتراطات الواجب توفرها في المزرعة.