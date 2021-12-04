"النمر" يكشف سبب كثرة الجلطات خلال الشتاء.. انتبهوا لهذه الحالة

قال: الماء ضروري للهضم ورطوبة الجلد والابتعاد عن أعراض الجفاف

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن الجلطات تكثر في فصل الشتاء بسبب تأثير شدة البرودة على جهد القلب والتناسب بينهما طردي.

وقال الدكتور النمر، سُئِلت كثيراً هل تكثر الجلطات في الشتاء بسبب قلة شرب الماء؟ والإجابة نعم تكثر الجلطات في فصل الشتاء، لكن ليس بسبب قلة شرب الماء، وإنما بسبب تأثير شدة البرودة على جهد القلب والتناسب بينهما طردي.

وأضاف الدكتور النمر، ‏لا تهمل شرب الماء في الشتاء، فهو ضروري للهضم والأيض (الحرق)، ورطوبة الجلد، والابتعاد عن أعراض الجفاف، مثل الصداع والخمول وتقلص العضلات.