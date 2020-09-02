"كورونا" يواصل تفشيه في بريطانيا.. ويصيب 1.508 أشخاص جدد

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن بريطانيا سجلت 1.508 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفاعًا من 1.295 إصابة أمس.
وأشارت البيانات إلى أن عشرة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بالمرض؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 41.514.
الفيروس أودى بحياة 10 مرضى خلال يوم
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن بريطانيا سجلت 1.508 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفاعًا من 1.295 إصابة أمس.
وأشارت البيانات إلى أن عشرة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بالمرض؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 41.514.