"كورونا" يواصل تفشيه في بريطانيا.. ويصيب 1.508 أشخاص جدد

الفيروس أودى بحياة 10 مرضى خلال يوم

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن بريطانيا سجلت 1.508 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفاعًا من 1.295 إصابة أمس.

وأشارت البيانات إلى أن عشرة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بالمرض؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 41.514.


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02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 08:25 PM

الفيروس أودى بحياة 10 مرضى خلال يوم

"كورونا" يواصل تفشيه في بريطانيا.. ويصيب 1.508 أشخاص جدد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن بريطانيا سجلت 1.508 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفاعًا من 1.295 إصابة أمس.

وأشارت البيانات إلى أن عشرة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بالمرض؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 41.514.


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