بالصور .. 22 ألف متفرج يشهدون "السوبر كلاسيكو" ويهتفون لـ"ميسي"

تصوير: ماجد البقمي
سجَّلت مباراة الأرجنتين والبرازيل، التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض تحت عنوان "السوبر كلاسيكو"، وانتهت بانتصار أرجنتيني، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، بلغ 22 ألف متفرج.
وشهدت المباراة تفاعلاً من الجماهير التي اختلفت انتماءاتها الرياضية بين الأرجنتين والبرازيل.
ورددت الجماهير اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طويلاً، وبادلهم التحية.سوبر كلاسيكو منتخب الأرجنتين منتخب البرازيل موسم الرياض فعاليات موسم الرياض
تصوير: ماجد البقمي
سجَّلت مباراة الأرجنتين والبرازيل، التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض تحت عنوان "السوبر كلاسيكو"، وانتهت بانتصار أرجنتيني، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، بلغ 22 ألف متفرج.
وشهدت المباراة تفاعلاً من الجماهير التي اختلفت انتماءاتها الرياضية بين الأرجنتين والبرازيل.
ورددت الجماهير اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طويلاً، وبادلهم التحية.