قائد الجيش السوداني يطلق سراح 4 وزراء

بينهم وزير الثقافة الإعلام

ذكر التلفزيون الرسمي السوداني، اليوم (الخميس) أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح أربعة وزراء مدنيين من حكومة عبد الله حمدوك التي أطاح بها الجيش الأسبوع الماضي.



وبيّن أن الوزراء الأربعة هم: وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، وزير التجارة علي جدو، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم.