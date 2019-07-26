شاهد لقطات انتشار الدود في عارضة جازان ومكافحة متواصلة للقضاء عليه

تشكيل ست فرق ميدانية للرش الأرضي والضبابي

رصد مواطنون حجم الدود الذي انتشر في عدد من المواقع في محافظة العارضة بمنطقة جازان، في مشاهد تكشف عن انتشاره حتى حول مركبات المواطنين والشوارع، وباشرته الجهات المختصة للقضاء عليه.

وكانت قد أوضحت وزارة البيئة، أنه بناءً على البلاغات الواردة حول ظهور نوع من الديدان في قريتي أبو العصمة والخشل، تم تشكيل ست فرق ميدانية للرش الأرضي والضبابي، حيث تمكنت من رش الحظائر وأماكن خروج الديدان في الطرقات والمزارع والمباني من الغابات المجاورة بشكل مكثف صباحاً ومساءً.

وتابعت: واستمر العمل من تاريخ 18-11 وحتى 22-11-1440هـ، بالإضافة إلى ردم المستنقعات والبرك، وإجراء مسح كامل للتأكد من عدم وجود تجمعات مائية، حيث تم القضاء على أعداد كبيرة من الديدان في القرى المستهدفة داخل الأحياء.

وأفادت الوزارة بأن عمليات المكافحة والمتابعة ستستمر حتى القضاء على الديدان، والحد من انتشارها، مبينة أن هذا النوع من الديدان "تتبع ذوات الألف رجل شعبة مفصليات الأرجل Arthropoda صف Diplopoda"، وتأتي في بداية مواسم الأمطار والخريف، وليس لها ضرر على السكان.