"روساتوم" تبدأ ببناء وحدة طاقة مجهزة بمفاعل سريع في روسيا

يبدأ تشغيلها عام 2026.. وتحل مشكلة تراكم الوقود النووي

انطلقت في المصنع السيبيري للكيماويات التابع لشركة "تفيل" للوقود الروسية أعمال إنشاء وحدة لتوليد الطاقة النووية مجهزة بمفاعل المبتكر العامل بالنيوترونات السريعة،

وسيصبح المفاعل جزءاً من منشأة ذات أهمية قصوى بالنسبة للصناعة النووية العالمية وهو مجمع الطاقة التجريبي الذي يعد منصة لتطوير التقنيات النووية المستقبلية، وستضم ثلاثة مرافق مترابطة لا مثيل لها في العالم، وهي مصنع إنتاج وقود (الإنتاج/ إعادة المعالجة)، ووحدة الطاقة "بريست-أو دي-300" ومصنع إعادة معالجة الوقود النووي المشع.

وأقيمت المراسم في إطار فعاليات عام العلوم والتكنولوجية الذي أعلن عنه في مرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويقضي باعتبار عام 2021 عاماً للعلوم والتكنولوجيا في روسيا.

ويستخدم المفاعل الجديد المبرد بالرصاص وقود نتريد اليورانيوم والبلوتونيوم المختلط (وقود MUPN)، وهو نوع جديد من الوقود النووي يعد الأمثل لفئة المفاعلات سريعة النيوترونات، وستبلغ القدرة المركبة للمفاعل 300 ميجاوات.

ولأول مرة في تاريخ صناعة الطاقة النووية العالمية سيتم إنشاء محطات للطاقة النووية مجهزة بمفاعل سريع، ومرفق سيكون عبارة عن دورة وقود نووي مغلقة في الموقع نفسه.