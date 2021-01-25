المعهد العقاري السعودي ينظم دورة "إدارة الأملاك العقارية "

خلال فبراير بهدف تطوير أداء المشاركين

ينظم المعهد العقاري السعودي، الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار، دورة "إدارة الأملاك العقارية" خلال شهر فبراير المقبل؛ بهدف تطوير أداء المشاركين وتمكينهم من ممارسة إدارة الأملاك العقارية، وتزويدهم بالمستجدات المعرفية في هذا المجال، وتعريفهم بتطبيقات إدارة الأملاك وتقنيات تحسين الأداء.

وتتناول الدورة أهم العوامل المؤثرة على سوق العقار، وعلاقة إدارة الأملاك العقارية بالمجالات العقارية الأخرى، وأنواع الأملاك العقارية وأهم الممارسات في إدارة الأملاك العقارية، وأهم مهارات مدير الأملاك العقارية والمبادئ الأساسية في العمليات المالية وطرق الحساب.

وتأتي الدورة ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار والمعهد لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها؛ بهدف تحقيق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة القائمة على حوكمة القطاع العقاري في المملكة واستدامته، ورفع كفاءة أدائه، وخدمة الشركاء فيه، وبناء القدرات ورفع المعايير المهنية إلى أعلى المستويات، من خلال تدريب وتأهيل العاملين في السوق العقاري، إضافة إلى نشر المعرفة وتلبية الاحتياجات التدريبية والتعليمية للقطاع العقاري بالتعاون مع الشركاء في القطاع العقاري.

يذكر أن التسجيل متاح في دورات المعهد العقاري السعودي عبر الموقع الإلكتروني www.srei.sa .