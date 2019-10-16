خادم الحرمين يهنئ أمير الكويت بعودته إلى بلاده

في اتصال هاتفي.. بعد استكماله الفحوصات الطبية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بعودته إلى بلده الكويت الشقيق بعد استكماله الفحوصات الطبية التي أجراها سموه وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وسأل خادم الحرمين الشريفين، الله العلي القدير أن يمتع سموه بدوام الصحة.

من جهته، شكر أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

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16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441 06:53 PM

في اتصال هاتفي.. بعد استكماله الفحوصات الطبية

خادم الحرمين يهنئ أمير الكويت بعودته إلى بلاده

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بعودته إلى بلده الكويت الشقيق بعد استكماله الفحوصات الطبية التي أجراها سموه وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وسأل خادم الحرمين الشريفين، الله العلي القدير أن يمتع سموه بدوام الصحة.

من جهته، شكر أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

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الملك سلمان بن عبدالعزيز الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

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