القحطاني: إنجازات تنموية في الذكرى الثالثة لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد

قال إنها مناسبة وطنية عظيمة تعيشها السعودية

رفع المدير العام لمعهد الإدارة العامة، الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، صادق تهنئته ومباركته لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله –؛ بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمبايعته وليًّا للعهد.

وقال إن الذكرى السنوية الثالثة لبيعة سمو ولي العهد هي مناسبة وطنية عظيمة، تعيشها السعودية؛ فمنذ أن اختار القائد الحكيم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الأمير محمد بن سلمان وليًّا لعهده زادت وتيرة الإنجازات في السعودية على مختلف الأصعدة؛ فقد تمت مواصلة تطوير وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء السعودية. مشيدًا بما تحقق من مكتسبات شاملة في مختلف المجالات.

وأكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن السعودية بعد مُضي ثلاث سنوات على اختيار سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًّا للعهد وهي تعمل وفق رؤية 2030 التي أرست العديد من المبادئ للعمل الوطني الذي يحقق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، والتنمية الإدارية على وجه الخصوص.

وبيَّن الدكتور القحطاني أن السعودية حققت إنجازات ملحوظة في مجال التعليم والتدريب وتطوير الموارد البشرية، وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة من أبناء السعودية؛ إذ اهتمت رؤية 2030 بهذا الجانب بشكل بارز. مشددة على أهمية تأهيل كوادر وطنية شابة، وتطوير مهارات منسوبي الأجهزة الحكومية، وكذلك القطاع الخاص. مضيفًا: وانطلاقًا من هذه الأهمية التي أولتها رؤية 2030، التي وضعها مهندس الرؤية وصاحبها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد توالت الإنجازات في مجال التدريب والتأهيل، وتُوجت هذه الإنجازات بضم وزارة الخدمة المدنية لوزارة العمل تحت اسم (وزارة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية)؛ كي تكون مظلة واحدة لتطوير قدرات ومهارات أبناء السعودية في القطاعين العام والخاص.

واختتم الدكتور القحطاني تصريحه داعيًا الله – سبحانه وتعالى - أن يوفِّق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما يحبه ويرضاه، ولما فيه خير بلادنا، وأن يحفظ السعودية ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والنهضة التنموية الشاملة.