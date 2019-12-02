وزير الخارجية يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

وزير الخارجية سفير جمهورية فرنسا

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02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441 04:15 PM

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

وزير الخارجية يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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وزير الخارجية سفير جمهورية فرنسا

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