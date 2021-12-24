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في امتحان من أجل الترقية لرتبة أعلى

بالفيديو.. ضابط شرطة هندي يغش بطريقة لا تخطر على البال

واجه ضابط شرطة في ولاية أوتر براديش الهندية موقفاً محرجاً بعدما افتضح أمره وهو يحاول الغش في امتحان الترقية بطريقة لا تخطر على البال.



وقال موقع "إن دي تي في" الهندي إن مسؤولي شرطة ولاية أوتر براديش اكتشفوا أحد الضباط، الذي كان ينفذ خطة متقنة للغش في الامتحان.



وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، انتشر على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر لحظة إحباط محاولة غش الضابط، الذي استخدم شعراً مستعاراً لإخفاء الأسلاك فوق رأسه، إلى جانب سماعتين صغيرتين في أذنيه، من أجل سماع الأجوبة.



وكان الضابط يخفي شريحة الاتصال داخل الشعر المستعار، حيث قام بتثبيتها بشكل جيد على رأسه، كما كان يعتمد على السماعتين اللاسلكيتين لإجراء الاتصال، حسب "سكاي نيوز عربية".



وكشف المصدر أن مسؤولي الشرطة واجهوا صعوبة في إخراج سماعات الأذن، التي تم إدخالها بعمق داخل أذني المرشح.



واستغرب نشطاء على المواقع الاجتماعية من الحيلة التي لجأ إليها الضابط للغش، وقال أحد المعلقين: "لو استخدم هذا المجهود في التحضير للامتحان، لكان من الناجحين".