حالةٌ ماطرةٌ تُواعد الباحة اليوم وتستمر للثامنة مساء

مركز الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم؛ حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن)، والأجزاء المجاورة لها.