الراجحي" بطل شوط "جولات الرياض الكبير".. ضمن اليوم الأول من الأسبوع الثاني

في بطولة جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة "3 نجوم"

خطف الفارس عبد الرحمن الراجحي المركز الأول في شوط الفئة الكبرى (ارتفاع 1.45 متر) والمؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، ضمن اليوم الأول من الأسبوع الثاني من بطولة جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة "3 نجوم" والتي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في الجنادرية، وبمشاركة 180 فارسًا وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.



وحقق الفارس الراجحي شوط الفئة الكبرى بزمن 27.08 ثانية، فيما جاء ثانيًا الفارس عبد الله شربتلي بزمن 72.15 ثانية، وحل الفارس الأردني إبراهيم بشارات ثالثًا بزمن 27.72 ثانية.



في الشوط الرابع، للفئة المتوسطة (ثلاث نجوم ـ ارتفاع ـ 1.30 متر) المؤهل لكاس العالم 2022، خطف الفارس القطري حمد القاضي المركز الأول بزمن 25.92 ثانية، ونال مواطنه سالمين السويدي المركز الثاني بزمن 27.28، وجاء الفارس ناصر البقمي ثالثًا بزمن 27.28 ثانية.



وكانت أول أشواط الأسبوع الثاني من "جولات الرياض" لقفز الحواجز الدولية، قد توج بها الفارس عبد الله الغامدي بشوط "الفئة الصغرى" لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.15 متر) وبزمن 29.21 ثانية، فيما حل ثانيًا الفارس عبد الله أبو بكر بزمن 29.83 ثانية، والثالث الفارس بندر بن محفوظ بزمن 29.90 ثانية.



وفي الشوط الثاني، المخصص لفئة الفرسان الناشئين (تحت 18 عامًا) وارتفاع 1.35 متر، فاز الفارس نايف الشواف بالمركز الأول وبزمن 63.82 ثانية، وجاء ثانيًا الفارس فيصل باكسري بزمن 73.57 ثانية، يليه الفارس بدر الحارثي بزمن 70.41 ثانية.



وفي الشوط الثالث، للمستوى المتوسط لفئة "النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.35 متر"، نجح في الفوز بالمركز الأول فيه الفارس عبد الرحمن الهمزاني بزمن 63.82 ثانية، يليه ثانيًا الفارس خالد المبطي بزمن 73.57 ثانية، وثالثًا الفارس عبد الله الشربتلي بزمن 70.41 ثانية.



وتستكمل غدًا أشواط اليوم الثاني من الأسبوع الثاني من "جولات الرياض" لقفز الحواجز الدولية، بإقامة خمسة أشواط، الشوط الأخير فيها من ضمن الأشواط المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا.



ولن يقتصر الحدث على التنافس في رياضة الفروسية، حيث توجد فعاليّات مصاحبة متنوعة وترفيهية تتناسب مع جميع أفراد العائلة، إضافة إلى المنطقة الترفيهية المخصصة للأطفال، وأشهى وأرقى المطاعم.



رابط شراء التذاكر: https://e-ticket.app/o/169