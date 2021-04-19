"الصحة": تسجيل 970 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 896 خلال الـ24 ساعة الماضية

‬أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 19 أبريل 2021، تسجيل 970 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 405940 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 896 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 389598 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6834حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9508 والحالات الحرجة 1087حالة.