"أمانة جدة" تفعّل خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح

للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا

فعّلت أمانة محافظة جدة خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح من المسلخ الرئيس، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن إدارة المسالخ وأسواق النفع العام التابعة لوكالة البلديات الفرعية قامت بتفعيل تطبيق المتجر الإلكتروني المدرج للذبائح من خلال تطبيقات أندرويد وأبل لتسهيل البيع وتقديم خدمات التوصيل للذبائح من الأغنام للمستهلك وذلك لسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وتكون وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.


وهذا التطبيق على الرابط: http://modargsupport.com/applink.html

جدة أمانة جدة توصيل الذبائح المسلخ فيروس كورونا الجديد

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14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 02:03 AM

للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا

"أمانة جدة" تفعّل خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح

عبدالله الراجحي

جدة

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فعّلت أمانة محافظة جدة خدمة تطبيق المتجر الإلكتروني لتوصيل الذبائح من المسلخ الرئيس، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ولمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن إدارة المسالخ وأسواق النفع العام التابعة لوكالة البلديات الفرعية قامت بتفعيل تطبيق المتجر الإلكتروني المدرج للذبائح من خلال تطبيقات أندرويد وأبل لتسهيل البيع وتقديم خدمات التوصيل للذبائح من الأغنام للمستهلك وذلك لسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وتكون وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.


وهذا التطبيق على الرابط: http://modargsupport.com/applink.html

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جدة أمانة جدة توصيل الذبائح المسلخ فيروس كورونا الجديد

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