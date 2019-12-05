رفاهية وثقافة.. العلا تستضيف أول بطولة في العالم لبولو الصحراء

بمشاركة نخبة من أفضل وأشهر لاعبي العالم.. "زيدان": حدث استثنائي

عِش روعة الأجواء العربية الأصيلة في "بطولة العلا لبولو الصحراء" في مكان ملهمٍ مدرجٍ على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي، وذلك ضمن فعاليات "شتاء طنطورة" المذهلة.

تعد "بطولة العلا لبولو الصحراء" أول بطولة رسمية تقام في المملكة العربية السعودية للعبة البولو، تحت إشراف "الاتحاد السعودي للبولو"، حيث تقرر انطلاقها في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2020، لتصبح واحدة من الفعاليات الرئيسية التي يحفل بها موسم "شتاء طنطورة"، بمشاركة نخبة من أفضل وأشهر لاعبي البولو في العالم.

وقد اختيرت "العلا" التي طالما ظلت أمينة على أسرار الحضارات في شبه الجزيرة العربية، لتصبح طبيعتها الخلابة خلفية بديعة لمجريات أحداث هذه البطولة الفارقة في الرحلة الرياضية والاجتماعية للمملكة.

جسّدت "بطولة العلا لبولو الصحراء" مفهوماً جديداً، استلهِم من "بطولة بولو الثلج" المرموقة التي أقيمت في "سان موريتز" السويسرية، لتحتضن كل الفخامة والأناقة وتقاليد الضيافة الرفيعة المرتبطة بـ"لعبة الملوك"، وذلك بفضل جهود التنظيم المشتركة ما بين "الهيئة الملكية لمحافظة العلا" و"الاتحاد السعودي للبولو"، الأمر الذي أسهم في جعل هذه البطولة واحدة من أبرز فعاليات موسم "شتاء طنطورة" الممتد من شهر ديسمبر وحتى شهر مارس المقبل، في قلب مكان تاريخي غير مستكشف.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس عمرو زيدان رئيس "الاتحاد السعودي للبولو"، وأحد الرعاة العالميين لهذه اللعبة، قائلاً: تمثل هذه البطولة احتفاءً برحلة التطوير في المملكة العربية السعودية"، وتابع: "يهدف الترويج لهذا الحدث الاستثنائي إلى استقطاب المواهب الرياضية المهتمة باللعبة من الشباب والشابات السعوديين، بالإضافة إلى تشجيع قطاعات أكبر من مجتمعنا لمشاركتنا هذه الرياضة، كما أننا فخورون بتوظيف رياضة البولو بالتحديد، من أجل تعريف العالم بالعلا وجمالها المذهل، ومنحهم الفرصة لاستكشاف تجارب رائعة فيها. إن المملكة العربية السعودية تمتلك القدرة التنظيمية والبنية التحتية، وفوق كل ذلك: الإرادة، لإقامة أهم الأحداث العالمية الكبرى على أرضها، وتشكّل "بطولة العلا لبولو الصحراء" مثالاً حياً على ذلك".

كما رحب المهندس عمرو مدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بإضافة "بطولة العلا لبولو الصحراء" إلى القائمة فعاليات موسم "شتاء طنطورة"، قائلاً: "تمثل العلا إرثاً حضارياً وثقافياً غنياً وغير مستكشف للعالم".

وتابع: "يمثل ارتباط مجتمعنا بالخيول ملمحاً من ملامح تراثنا وثقافتنا، وهنا تكمن رمزية استعراضنا للحداثة التي تشهدها المملكة، في قلب واحدٍ من أهم المواقع الحضارية والتاريخية لدينا".

يوفر موسم "شتاء طنطورة" لزواره باقتين مخصصتين للاستمتاع بفعالية "بطولة العلا لبولو الصحراء"، وتجربة ممارسة لعبة البولو، وهما: باقة اليوم الواحد، وباقة عطلة نهاية الأسبوع، ويمكن لحاملها الاستمتاع بفرصة فريدة لتعلم مبادئ ممارسة رياضة "البولو" ضمن برنامج تعليمي "مقدمة في رياضة البولو"، وذلك لمدة ساعة واحدة، ولـ10 أشخاص يومياً بحد أقصى، حيث يختار الأشخاص بناءً على أسبقية الحضور إلى موقع التعلّم.

ولشراء التذاكر والباقات، يرجى زيارة المواقع الإلكترونية: experiencealula.com،holidaysbysaudia.com، وAlMosafer.com.

يقام مهرجان "شتاء طنطورة" خلال الفترة من 19 ديسمبر 2019 وحتى 7 مارس 2020، في "العلا" بالمملكة العربية السعودية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المهرجان، وشراء تذاكر الاستمتاع بتجربة متميزة في موقع متفرد، عبر الموقع: experiencealula.com.

وللبقاء على اطلاع دائمٍ، يمكنكم متابعة حساب المهرجان: @WinteratTantora، على منصات وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر – فيس بوك – إنستغرام.