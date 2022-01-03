"ما يعرف لكم غير محمد بن سلمان".. تداول فيديو تعليق امرأة على سيول الكويت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتعليق امرأة على سيل في أحد الشوارع الكويتية على حد تعبيرها، الأمر الذي أثار تفاعلًا وتعليقات.

ونشر موقع "سي إن إن" مقطع الفيديو، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التأكد من مكان التقاطه، قبل تداوله من قبل نشطاء.

وتقول المرأة في مقطع الفيديو المتداول: "غرقت الكويت بشوية مطر، والله ما يعرف لكم غير محمد بن سلمان هو اللي يشيل الفساد اللي عندنا.. شوفوا بذمتكم هذا شارع؟ إلى آخر السكة".

وتعليقًا على الفيديو يقول منذر آل الشيخ مبارك على موقع "تويتر": "أصبح اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علامة فارقة في التاريخ، كل شعوب الدنيا تتمنى ما وهبه الله لنا، فالحمد لله من قبل ومن بعد".

ويعلّق الشاعر عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ، قائلًا: "الفيديو يشرح رأي البسطاء الذي يسمى الأغلبية الصامتة، الأمير محمد بن سلمان أصبح أيقونة لجميع العرب البسطاء".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد نشرت تحذيرات عبر صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، قالت فيها: "نظراً لموجة الأمطار التي تشهدها البلاد، إغلاق بعض الطرق الرئيسية والفرعية مؤقتاً".

وفي تغريدة منفصلة طلبت الداخلية الكويتية من مواطنيها والمقيمين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى؛ وذلك بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد.