وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تؤكد إصابة 13 جنديًّا بـ"كورونا"

قررت وضع نحو 7500 جندي في الحجر الصحي لمنع التفشي

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تأكد إصابة 13 جنديًّا بفيروس كورونا المتحور الجديد، ووضع نحو 7500 جندي في الحجر الصحي، ضِمن الجهود لمنع تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مون هونج سينج المسؤول بوزارة الدفاع قوله: إن من بين الـ7500 جندي، ظهرت أعراض الفيروس على نحو 350 جنديًّا أو تواصلوا بصورة مباشرة مع مرضى.

وأضاف أنه طُبّقت معايير حجر صحي أكثر صرامة كإجراء احترازي.

يشار إلى أن الـ13 جنديًّا ضمن حالات الإصابة المؤكدة التي سجلتها كوريا الجنوبية، وتبلغ 833 حالة.