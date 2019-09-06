لأسباب عائلية.. وزيرة الخارجية السويدية تستقيل من منصبها

"مارغوت فالستروم" أكدت عدم وجود خلافات مع الحكومة

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أمس الخميس، أنها تَقَدّمت بطلب استقالة لرئيس الوزراء ستيفان لوفين.

وذكرت "فالستروم" في تصريحات لها؛ أنها أبلغت رئيس الوزراء، أنها تريد الاستقالة في "أقرب وقت"؛ مؤكدة عدم وجود أية خلافات مع الحكومة؛ موضحة أن السبب في قرارها يعود لأسباب عائلية.