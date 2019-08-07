سبع وصايا ومحاذير تنبهه لها الصحة عند زيارة محال الحلاقة

محذرة من حلاقي الطرق واستخدام أدوات الغير ومادة "الشبّة"

نبهت وزارة الصحة، إلى ضرورة توخي الحذر عند زيارة محال الحلاقة، والالتزام بالاحتياطات التي من شأنها ضمان السلامة الصحية، وتجنب أي تهاون قد يجر خلفه أمراضًا لا تحمد عقباها.

وأوردت "الصحة" أربع وصايا عند الحلاقة في أي من المحال المتخصصة، أولها: اختيار حلاق يكون مرخصًا له بالعمل من الجهات المعنية، ثم الحرص على أن يغسل الحلاق يديه قبل مباشرة العمل، وثالثًا: استخدام أمواس حلاقة جديدة، وأخيرًا مطالبة الحلاق باستخدام أمواس المرة الواحدة.

فيما قد حذرت من اختيار حلاقي الطرق، واللجوء لاستخدام أدوات الغير، كذلك استخدام مادة الشبّة.