تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الحناكية والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443 08:19 AM

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الحناكية والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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