البرازيلي "نيريس" يعزّز دفاع "الحزم"

قادماً من نادي الوصل الإماراتي

عزّز نادي الحزم خط دفاع فريقه الكروي الأول، بعد أن وقّعت إدارة النادي، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبدالله المقحم مع المدافع البرازيلي "نيريس" قادماً من نادي "الوصل" الإماراتي.

وسبق للاعب "نيريس" صاحب الـ29 سنة أن مثّل العديد من الأندية وهي: سانتا كروز البرازيلي، وبوافيستا البرتغالي، وإنترناسيونال البرازيلي.