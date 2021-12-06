"الخارجية" تستكمل مستهدفاتها نحو تحقيق التحول الرقمي

خلال اجتماع تنسيقي بين الوزارة وهيئة الحكومة الرقمية

عقد اليوم اجتماع تنسيقي بين وزارة الخارجية وهيئة الحكومة الرقمية بمقر الهيئة يهدف إلى تكامل الجهود والمواءمة بين مستهدفات وزارة الخارجية ومشروعاتها في التحول الرقمي لتتناغم مع الأطر والمعايير والاستراتيجيات التي تضعها هيئة الحكومة الرقمية لضمان تحقيق التحول الرقمي المأمول بالوزارة.



جاء ذلك بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان.