"الجاسر" يدشن معرض التوظيف الافتراضي الأول في منظومة النقل

أكد مواصلة العمل لتوفير وإضافة 20 ألف فرصة أخرى في القطاع

دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، الذي ينطلق في نسخته الأولى تحت عنوان "قدرات المستقبل اللوجستي"، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس لجنة التوطين في منظومة النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ورؤساء الهيئات في منظومة النقل والخدمات اللوجستية والجهات ذات العلاقة، وبمشاركة عشرات الشركات الرائدة في القطاع الخاص والمستثمرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح "الجاسر" أن هذا المعرض يأتي امتداداً للالتزام القوي من منظومة النقل والخدمات اللوجستية في دعم وتفعيل برامج التوطين، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل العمل الحثيث في العام 2022 على توفير وإضافة 20 ألف فرصة وظيفية أخرى في القطاع، وتوظيف 45 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن بنهاية العام الجاري.

وأكد أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على إطلاق 4 مسارات وبرامج جديدة للتوظيف، يتعلّق المسار الأول بتمكين وتوسيع مجال عمل المرأة في القطاع، والثاني لمهن المستقبل المرتبطة بتقنيات النقل الحديث، في حين يرتبط المسار الثالث بتعزيز العمل الحر وريادة الأعمال في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بينما سيكون المسار الرابع مخصصاً لقائدي الشاحنات، وأضاف معالي المهندس صالح الجاسر بأن العمل جاري على توسيع برامج التدريب، وذلك بإضافة 4 برامج للأكاديمية اللوجستية، وافتتاح فرع لها في محافظة جدة.

وقال "الجاسر": إنه بدعم القيادة الرشيدة أثمرت الجهود المشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم برامج التوطين على تحقيق الأهداف المنشودة للاتفاقية الرباعية بين منظومة النقل ووزارة الموارد البشرية وصندوق الموارد البشرية واتحاد الغرف، فقد نفذت منظومة النقل والخدمات اللوجستية العديد من المبادرات التدريبية المنتهية بالتوظيف وتوطين العديد من المهن في مختلف قطاعات المنظومة، حيث وُطّن أكثر من 25 ألف وظيفة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومباشرة العمل فيها؛ وإنجاز توطين ما نسبته 100% في العديد من المهن، منها مساعد طيار ومراقب جوي ومرشد بحري ومهندس سلامة طرق وكذلك توطين مهن توجيه المركبات ومنافذ نشاط تأجير السيارات وغيرها من المهن الأخرى في المنظومة.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعمل بشكل فاعل على رفع الطلب على العنصر البشري (وهو هنا المواطن السعودي) وزيادة حجم المعروض من الوظائف الجاذبة لشباب وشابات المملكة في هذا القطاع الحيوي وصولاً إلى مليون فرصة وظيفية في العام 2030.

وقدم شكره لجميع العاملين على ملف التوطين في منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن القطاع الخاص على جهودهم، موجهًا بتكثيف الأداء وصولاً للأهداف المنشودة، منوهًا بأهمية تعزيز العمل التشاركي بين جميع الأطراف.

يذكر أن معرض التوظيف الافتراضي الأول يأتي ضمن الجهود المشتركة بين لجنة التوطين في منظومة النقل والخدمات اللوجستية ولجنة التوطين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع نسب التوطين وتحقيق المستهدفات المنشودة وتحفيز الشركات باستقطاب الكوادر الوطنية وفق عدة مزايا وبرامج دعم يقدمها برنامج توطين لها.

وسيسهم هذا المعرض في عرض الوظائف الشاغرة لدى مختلف الشركات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مجالات النقل البري والبحري والسككي والجوي وكذلك اللوجستي، ومن خلال هذا المعرض سيتمكن المتقدم من خلال موقع المعرض (mtls-fair.com) من الوصول السريع والمباشر لكل وظيفة متاحة حسب المتطلبات لشغلها.

وسيفتح المجال أمام الشركات والقطاعات لخلق فرص شراكات مميزة خلال تواجدهم بالمعرض، وإتاحة الفرصة للجهات المشاركة للوصول للكفاءات الوطنية المميزة واستقطابها بشكل مباشر، وسيسهم في زيادة الوعي بقطاع النقل واستعراض مهن المستقبل داخل المنظومة، كما سيعمل على إبراز ما يقدمه الشركاء من جهود في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال الجلسات الحوارية التي تتضمنها فعاليات المعرض والتي ستستمر على مدى ثلاثة أيام.