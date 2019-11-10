مكة.. العثور على مقيم متوفى داخل مسكنه و"الشرطة" تحقق

الشرطة تستكمل الإجراءات والاستدلال الأولية

تحقق شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة جرول، في ملابسات العثور على مقيم من جنسية عربية متوفى على سريره داخل مسكنه بحي الشهداء.

وتستكمل الشرطة الإجراءات والاستدلال الأولية، ومخاطبة الطب الشرعي للكشف على الجثمان، وإصدار التقرير النهائي للجهات الأمنية بحكم الاختصاص.

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