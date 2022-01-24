"أمانة الطائف" تناقش محاور تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

خلال ورشة "إرساء أركان الضبط الداخلي بإدارات الأمانة"

قدمَ مدير عام المراجعة الفنية والتشغيلية بوكالة الوزارة للمراجعة الداخلية، وأمين اللجنة الفرعية لحماية النزاهة المهندس خالد الزهراني، وبحضور قيادات ومديري الإدارات بأمانة الطائف، ورشة عمل بعنوان "رفع كفاءة العمليات من خلال تفعيل أركان الضبط الداخلي".

وقد استعرضت الورشة أبرز المحاور التي من شأنها المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وشرح أهمية تقييم مستوى النضج، بالإضافة إلى إرساء أركان الضبط الداخلي بإدارات الأمانة.