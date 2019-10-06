سفارة أمريكا في تركيا تعتذر عن إعجاب "خاطئ" بتغريدة غياب "دولت بهتشلي"

يعد حليفًا سياسيًّا مقربًا للرئيس "أردوغان".. وأنقرة منزعجة

اعتذرت السفارة الأمريكية لدى أنقرة عما نُشر على حسابها في تويتر، حول "إعجاب" بتغريدة تقول إن على أنقرة الاستعداد لمشهد سياسي، يغيب عنه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، الذي اعتلت صحته في الآونة الأخيرة.

وأثار هذا الإعجاب انزعاجًا في أنقرة؛ ودفعها إلى الاحتجاج؛ الأمر الذي ترتب عليه اعتذار السفارة الأمريكية في أنقرة، نُشر على حسابها في تويتر.

وجاء في الاعتذار الأمريكي: "في وقت سابق اليوم أعجب حساب سفارتنا على تويتر بتغريدة بطريق الخطأ.. نأسف على الخطأ، ونعتذر عن أي لَبْس".

وفي وقت لاحق اختفت التغريدة من على صفحة السفارة، وفقًا لما ذكرته روتيرز.

ويُعد دولت بهتشلي حليفًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وخاض الحزبان الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام الماضي في إطار تحالف؛ وهو ما جعلهما يمثلان الأغلبية في البرلمان.

من ناحية ثانية، ذكر حزب العدالة والتنمية، عبر حسابه على تويتر، أن المستخدم الذي نشر تلك التغريدة "مطلوب لصلاته المحتملة بشبكة فتح الله غولن"، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، الذي تقول أنقرة إنه دبَّر محاولة الانقلاب في يوليو عام 2016.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك: إن وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة بحاجة للتحقق من الأمر، وإن الاكتفاء بالاعتذار لن يفي بالغرض.

وأضاف على تويتر: "يُظهر ذلك أن بعض مَن توظفهم السفارة يبذلون جهدًا خاصًّا لإلحاق الضرر بالعلاقة بين البلدين". واستطرد: "على السفارة الأمريكية محاولة فهم تركيا، ليس من خلال الأشخاص الذين لهم صلات بمنظمات إرهابية، بل من خلال الأشخاص الذين بوسعهم القيام بتحليلات سليمة".

من جانبه، قال نائب رئيس حزب الحركة القومية سميح يالتشين على تويتر في وقت متأخر الليلة الماضية: إن بهتشلي تعافى، وسيعود للعمل هذا الأسبوع.