"حماية المستهلك": لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية

دون قرار موافقة من وزارة التعليم

قالت جمعية حماية المستهلك، إنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية دون قرار موافقة من وزارة التعليم.

وأضافت "حماية المستهلك": في حال مخالفة ذلك تقدم ببلاغ لدى وزارة التعليم على الرقم: 19996.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الجمعية الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 05:21 PM

دون قرار موافقة من وزارة التعليم

"حماية المستهلك": لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت جمعية حماية المستهلك، إنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية دون قرار موافقة من وزارة التعليم.

وأضافت "حماية المستهلك": في حال مخالفة ذلك تقدم ببلاغ لدى وزارة التعليم على الرقم: 19996.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الجمعية الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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