8 أشهر و"ساهر" لا يعمل عند إشارات المرور ببيشة .. مصدر يكشف السبب

سائقون يتعجبون من عدم تشغيل المشروع و"المتهورون يجتازونها بلا مبالاة"

يستغرب قائدو المركبات في محافظة بيشة من عدم تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر" لدى الإشارات المرورية بالمحافظة على الرغم من تركيبها منذ 8 أشهر، وكذلك إكمال إشارات مرورية أخرى مهمة وحيوية لضبط تهور بعض السائقين.

وأبدى عدد من السائقين بمحافظة بيشة استغرابهم وتعجبهم من عدم تشغيل عدد من الإشارات الضوئية على الرغم من تجهيزها منذ 8 أشهر، متسائلين عن جدوى تجهيزها دون عمل؛ ما جعل بعض المتهورين يجتازون الإشارات الضوئية دون مبالاة من وجودها لمعرفتهم بعدم عملها طوال هذه المدة الطويلة.

وطالب بعض قائدي المركبات بإكمال تشغيل الإشارات في المحافظة بعد تمام البنية التحتية لعملها، مشيرين إلى أن المشروع متوقف دون أسباب من الجهات المعنية.

فيما كشفت مصادر "سبق"، أن بعض الإشارات الضوئية جاهزة للعمل منذ 8 أشهر لكن لم يتم تشغيلها لعدم وجود مكتب للجهة المعنية في محافظة بيشة لمتابعة نظام الرصد الآلي، وأنها مع مندوب من أبها من وقت إلى أخر، على الرغم من ضرورة وأهمية وجود نظام الرصد الآلي لدى الإشارات الضوئية.