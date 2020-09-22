فيديو.. بعزمٍ أكيد ورأيٍ سديد.. "الحرس" يبدع في عمل وطني قصير

أنتجت وزارة الحرس الوطني عملاً إبداعياً مميزاً تزامناً مع الذكرى التسعين لتوحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ورجاله الأوفياء.

وتحت عنوان "أردنا لك الخير يا موطني.. بعزمٍ أكيد ورأيٍ سديد"، غردت الوزارة بالعمل الذي يقدم أبطال الوطن في الحدود، وهم يذودون عن حياض الوطن.