كأس "السوبر" أمام الأهلي محطته الأولى.. "جروس" مدربًا للزمالك المصري

وقع المدير الفني السويسري "كريستان جروس" عقده الجديد مع الزمالك المصري لقيادة الدفة الفنية للفريق الكروي الأول للموسم الرياضي الجديد.

وأكد "مرتضى منصور" رئيس الزمالك في وقت سابق، أنه لم يتوصل إلى اتفاق في البنود الشخصية مع "جروس"؛ ما أجبرهم على تركه والإبقاء على "خالد جلال" الذي توج بلقب كأس مصر على حساب سموحة، وضرب موعدًا مع الغريم التقليدي الأهلي في كأس السوبر المصري.