تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة ينبع

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع، تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ٩ ظهرًا، تستمر حتى الساعة ٥ عصرًا.

كما تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليومي تكوّن سحب رعدية ممطرة على محافظة العلا، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ٧ مساء.