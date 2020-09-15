تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي بـ0.35%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم، بما يعادل 0.35%.
وتَراجَعَ مزيج برنت عند الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتًا، إلى 39.52 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقد تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.33% أو ما يعادل 12 سنتًا، عند 37.17 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.النفط أسعار النفط
انخفاض "مزيج برنت" بمقدار 14 سنتًا للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم، بما يعادل 0.35%.
وتَراجَعَ مزيج برنت عند الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتًا، إلى 39.52 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقد تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.33% أو ما يعادل 12 سنتًا، عند 37.17 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.