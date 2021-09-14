السلطات اللبنانية تقبض على "سوري" باع ابنه بواسطة عصابة

سلّمت الطفل لجمعية تعنى برعايته

‬أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية بيع طفل وضبط أفراد عصابة مسؤولة عن العملية في مدينة جونية شمال العاصمة بيروت.

وأفادت شعبة العلاقات العامة التابعة لقوى الأمن في بيان على موقعها الإلكتروني، أن مفرزة جونية القضائية كشفت عملية بيع طفل عمره سنتان، وأوقفت المتورطين.

وأضافت أن معلومات توفرت لدى وحدة الشرطة القضائية، عن قيام عدة أشخاص بعملية بيع طفل، بتاريخي 8 و9 سبتمبر 2021، وبعد الاستقصاءات والتحريات حددت المفرزة هوياتهم وأوقفتهم.

وبينت قوى الأمن أن المتورطون هم: رجل، وامرأة من الجنسبة السورية، و4 لبنانيين ببينهم امرأة.

وأوضحت أن الرجل السوري (28 عاما) باع طفله إلى المرأة السورية (47 عاما) ورجل لبناني (51 عاما)، بواسطة بقية الموقوفين.

وأشارت إلى أنها سلمت الطفل إلى إحدى الجمعيات التي تعنى برعاية الأطفال القُصَّر، فيما ينتظر الموقوفون الخضوع للمحاكمة.