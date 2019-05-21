شاهد.. زخّات المطر تتساقط على زوار الحرم وسط أجواء إيمانية وسكينة

في مشهد روحاني مفعم بالإيمان والروحانية ومنظومة متكاملة من الخدمات

أظهر مقطع فيديو من داخل المسجد الحرام؛ هطول زخات المطر على الزوار والمعتمرين مغرب السادس عشر من شهر رمضان المبارك؛ وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

وقام قاصدو الحرم المكي الشريف باستغلال لحظة تساقط الأمطار برفع أكفّ الضراعة لله - عز وجل - وتحرّي الإجابة مع نزول المطر في مشهد روحاني مفعم بالإيمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- من عناية واهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

وكانت أجزاء عدة من أحياء مكة المكرمة قد شهدت اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تركزت غزارتها على الأجزاء الغربية.