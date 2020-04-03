عسير.. توجيه بالسماح للنحالين بالتنقل ليلًا وفق اشتراطات

تسهيل من شرطة المنطقة يرادف ما صدر عن وكيل الإمارة

وجّه مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث، مديري الشرط بالمحافظات، بتسهيل تنقل النحّالين بعد التأكد من استخدامهم لسيارات النقل المخصصة وحملهم ما يُثبت انتماءهم للمهنة؛ مثل السجل الزراعي، أو السجل التجاري، أو بطاقة النحالين.

ويأتي هذا التوجيه بناء على توجيه وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المبني على خطاب رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين بأبها، والذي ذكر فيه أن هذه الأيام بداية موسم عسل السمر، ونحّالو منطقة عسير يحتاجون إلى نقل نحلهم ليلًا؛ كونه يتعذر على النحال نقل نحله خلال فترة النهار، وفترة الموسم لا تتجاوز 45 يومًا من الآن، ولما يشكّله العسل من مصدر دخل مهم للنحّال ويُعَد مصدرًا من مصادر الغذاء الهامة للدولة.

ويأتي هذا التوجيه تزامنًا مع منع التجول بسبب فيروس كورونا المستجد.