الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بشؤون الحرمين توزع (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم في ليلة (٢٧)

"الدعدي": تكثيف عمليات التنظيف والتعقيم للمصليات وتنظيم عملية الدخول والخروج

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم على مصليات النساء في ليلة (٢٧).



وأفادت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي بتجهيز المصليات من خلال تكثيف عمليات التنظيف والتعقيم، وتنظيم عملية الدخول والخروج، لكيلا يكون هناك تدافع وتكون انسيابية في التفويج, مشيرة إلى زيادة أعداد الموظفات في منطقة المسعى والساحات الخارجية.