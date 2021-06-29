"الأرصاد" ينبّه من حالة سحب رعدية ممطرة على الباحة حتى 7 مساءً

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية وتشمل 7 محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.