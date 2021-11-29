"راكان الشايع "إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى راكان بن عبدالعزيز بن صالح الشايع بعد معاناة مع المرض وتمت الصلاة عليه والدفن اليوم بمدينة الرياض.

يُشار إلى أن الفقيد هو حفيد صالح بن عبدالعزيز الشايع عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالخرج وشقيق الزميل الإعلامي أحمد الشايع.

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29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443 09:17 PM

"راكان الشايع "إلى رحمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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انتقل إلى رحمة الله تعالى راكان بن عبدالعزيز بن صالح الشايع بعد معاناة مع المرض وتمت الصلاة عليه والدفن اليوم بمدينة الرياض.

يُشار إلى أن الفقيد هو حفيد صالح بن عبدالعزيز الشايع عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالخرج وشقيق الزميل الإعلامي أحمد الشايع.

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